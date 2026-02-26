На фоне аномально снежной зимы в Москве ведется наблюдение за состоянием водохранилищ. Каждые 10 дней гидрологи проводят снегомерные съемки, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На основании полученных данных ведется сброс воды из 15 водохранилищ. Это делается для того, чтобы в период весеннего таяния снегов, предотвратить их переполнение и подтопление ближайших территорий.

