26 февраля, 11:15Город
В Москве ведется наблюдение за состоянием водохранилищ
На фоне аномально снежной зимы в Москве ведется наблюдение за состоянием водохранилищ. Каждые 10 дней гидрологи проводят снегомерные съемки, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
На основании полученных данных ведется сброс воды из 15 водохранилищ. Это делается для того, чтобы в период весеннего таяния снегов, предотвратить их переполнение и подтопление ближайших территорий.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.