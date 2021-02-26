Москвичи поделились кадрами гигантских луж на дорогах

В рубрике "Я вам покажу" телеканал Москва 24 показывает, что происходит в столичном регионе. Фото и видео просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Телезрители присылают много видео о том, что происходит на столичных дорогах. Пока на звание самых гигантских луж претендуют две: в Одинцове, где машины буквально выплывают с второстепенной дороги, и на Чагинской улице около Садовода, где практически образовалось море.

Тем временем в городе прочищают водостоки, чтобы вода во время экстремального потепления уходила быстрее. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.