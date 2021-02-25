Власти Москвы усилят борьбу с сосульками из-за оттепели

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются по всей столице. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Необходимо сказать, что за прошедшие сутки выпало более семи сантиметров снега, хотя мы ожидали большее количество", – отметил Бирюков.
Он подчеркнул, что особое внимание в городе уделяют очистке крыш от снега.
"В ближайшие три-четыре дня будут плюсовые температуры днем, затем минусовые и снова плюсовые. Наша задача – не допустить схода снег с крыш, тем более не допустить образования наледи и сосулек", – обратил внимание Бирюков.
Также он уточнил, что коммунальщики взяли под особый контроль очистку от снега подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, МЦК и МЦД, парковочного пространства и подъездов к больницам. По словам заммэра, уборка продолжается, трудится нужное количество специалистов.
За прошедшие сутки в Москве выпало 7 сантиметров снега.
К очередному сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой коммунальная техника приступила в 10:00. Снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации.
Москвичи поделились впечатлениями о зиме
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: