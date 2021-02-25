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Город

14:12

Власти Москвы усилят борьбу с сосульками из-за оттепели

город погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются по всей столице. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Необходимо сказать, что за прошедшие сутки выпало более семи сантиметров снега, хотя мы ожидали большее количество", – отметил Бирюков.

Он подчеркнул, что особое внимание в городе уделяют очистке крыш от снега.

"В ближайшие три-четыре дня будут плюсовые температуры днем, затем минусовые и снова плюсовые. Наша задача – не допустить схода снег с крыш, тем более не допустить образования наледи и сосулек", – обратил внимание Бирюков.

Также он уточнил, что коммунальщики взяли под особый контроль очистку от снега подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, МЦК и МЦД, парковочного пространства и подъездов к больницам. По словам заммэра, уборка продолжается, трудится нужное количество специалистов.

За прошедшие сутки в Москве выпало 7 сантиметров снега.

К очередному сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой коммунальная техника приступила в 10:00. Снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации.

Москвичи поделились впечатлениями о зиме

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