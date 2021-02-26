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Москва 24

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11:23

Ветеран подразделения "Альфа" высказался за установку памятника Невскому на Лубянке

город

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Ветеран подразделения антитеррора "Альфа" Василий Верещак выступил за установку на Лубянской площади в Москве памятника князю Александру Невскому. Об этом он сообщил журналистам газеты "Аргументы и факты".

По его словам, к фигуре Феликса Дзержинского он относится с уважением, однако это противоречивая личность, поэтому, по его мнению, восстанавливать памятник не нужно. Верещак считает, что это приведет к всплеску полемики среди народа.

"Нам, наоборот, нужно то, что сплачивает, подобное "Бессмертному полку", – подчеркнул он.

Ветеран добавил, что Александр Невский – именно та "легендарная личность, которая объединит, а не рассорит".

"К Невскому у меня особое отношение. Я много лет плотно занимаюсь темой Суворова: изучаю его судьбу, в том числе в местах зарубежных походов нашей армии, принимаю участие в строительстве музея и восстановлении храма в селе Кистыш Владимирской области, возведенного Суворовым в родовом поместье. Так вот Александр Невский – небесный покровитель Суворова, которого легендарный полководец почитал всю жизнь", – заявил Верещак.

Число проголосовавших за установку памятника на Лубянской площади превысило 230 тысяч человек.

По данным на 08:40 по московскому времени, большинство горожан отдают предпочтение монументу Александру Невскому. За него отдали свои голоса 118 886 человек (51%). А за Феликса Дзержинского проголосовали 112 559 человек (49%).

Опрос стартовал 25 февраля в 10:00. Он проходит на портале "Активный гражданин" и на сайте Москва 24.

Жителям столицы напомнили биографии Дзержинского и Невского. Феликс Дзержинский, живший с 1877 по 1926 год, был революционером, основателем и главой ВЧК, председателем Высшего народного хозяйства СССР, Народным комиссаром путей сообщения СССР. Он вел борьбу с беспризорностью, которая возникла после Гражданской войны.

Александр Невский, живший с 1221 по 1263 год, был великим полководцем, князем новгородским, великим князем Киевским и великим князем Владимирским. Кроме того, в XVI веке Русская православная церковь его канонизировала.

Опрос

Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?

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