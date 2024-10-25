В Москве открыли туристическое представительство Азербайджана

В Москве 25 октября открылось туристическое представительство Азербайджана, которое будет способствовать взаимодействию между государственными структурами, турфирмами и путешественниками обеих стран. В этом году число российских туристов, посетивших Азербайджан, увеличилось на 18% по сравнению с показателями прошлого года и превысило 560 тысяч человек.

Основные направления, которые предлагают российским путешественникам в Азербайджане – это экскурсионные, оздоровительные, гастрономические, винные туры. Популярностью пользуется и отдых в горах.

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