Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 октября, 17:15

Город

В Москве открыли туристическое представительство Азербайджана

В Москве открыли туристическое представительство Азербайджана

Новости часа: дефицит кадров в Москве может достигнуть 1 миллиона человек к 2030 году

В Морском центре имени Петра Великого закрыли сезон навигации

Собянин: дефицит кадров в Москве к 2030 году может достигнуть 1 млн человек

График движения поездов на МЦД-2 изменится в выходные в октябре и ноябре

Новости часа: шок-центры Москвы помогают спасти жизни пациентов с острым инфарктом

Осенний фестиваль колледжей стартует в Москве 26 октября

Москвичам рассказали, какую помощь оказывают пациентам в шок-центрах столицы

Собянин: шок-центры помогают в спасении жизни пациентов с острым инфарктом

Собянин: шок-центры помогают в спасении жизни пациентов с острым инфарктом

В Москве 25 октября открылось туристическое представительство Азербайджана, которое будет способствовать взаимодействию между государственными структурами, турфирмами и путешественниками обеих стран. В этом году число российских туристов, посетивших Азербайджан, увеличилось на 18% по сравнению с показателями прошлого года и превысило 560 тысяч человек.

Основные направления, которые предлагают российским путешественникам в Азербайджане – это экскурсионные, оздоровительные, гастрономические, винные туры. Популярностью пользуется и отдых в горах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтуризмвидеоКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика