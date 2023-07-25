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Общество

Эксперимент с бесплатной парковкой для пациентов проведут в трех поликлиниках в столице

Эксперимент с бесплатной парковкой для пациентов проведут в трех поликлиниках в столице

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На московских парковках с понедельника, 31 июля, заработает новый тариф. Сервис от департаментов транспорта и здравоохранения позволит оставлять авто на платных парковках возле поликлиник бесплатно, но только в течение двух часов. Этого времени, по оценкам мэрии, будет достаточно для посещения врача.

Авторы идеи считают, что это позволит избежать ситуации, когда выделенные пациентам машиноместа занимают офисные работники. Пилотный проект пройдет у трех поликлиник в Центральном и Южном административных округах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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