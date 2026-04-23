Первые весенние цветы начали высаживать в Москве

В Москве начали высаживать первые весенние цветы. Специалисты очистили цветники от мусора, взрыхлили и удобрили почву. Рассаду вырастили в городских теплицах с использованием современных систем полива и досветки.

У каждой клумбы есть паспорт. Первой на клумбах появилась виола, или анютины глазки. Эти цветы неприхотливы и выдерживают холода. Ожидается, что до конца апреля в городе высадят почти 5 миллионов саженцев этого растения.

