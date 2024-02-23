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23 февраля, 17:30

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На ВДНХ подготовили специальную программу на День защитника Отечества

На ВДНХ подготовили специальную программу на День защитника Отечества

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Спецпрограмму подготовили в павильонах ВДНХ в честь Дня защитника Отечества

ВДНХ отмечает День защитника Отечества. Гости выставки могут посетить тематические экскурсии, мастер-классы и лекции, а также стать участниками VR-аттракциона "Полет над макетом Москвы" и посмотреть светотехнические шоу и Дом молодежи.

Также на выставке подготовили образовательный семинар с участием Героев России и военных, приехавших с Донбасса. Подробнее о праздничной программе к Дню защитника Отечества – в эфире телеканала Москва 24.

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