Фуры тяжелее 12 тонн на МКАД не пустят еще год

Движение грузовиков по МКАД запрещено еще на год. Ограничения касаются транспорта массой более 12 тонн.

Отмечается, что мера не распространяется на машины, у которых есть действующий пропуск, дающий право на въезд и передвижение в столичных зонах ограничения. Проверить статус документа можно на едином транспортном портале, в приложении "Помощник Москвы" или по телефону 3210.

Остальным большегрузам предлагают альтернативу – пользоваться ЦКАД, а также трассами А107 и А108. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.