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Востребованность коворкинг-центров НКО в Москве выросла на 13% в 2022 году

Востребованность коворкинг-центров НКО в Москве выросла на 13% в 2022 году

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60 тысяч человек воспользовались услугами московских коворкинг-центров НКО в 2022 году. Это на 13% больше, чем годом ранее, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Городская сеть коворкинг-центров включает 11 современных площадок почти во всех округах, в том числе Зеленоградском, Троицком и Новомосковском. Там некоммерческие организации могут проводить встречи, презентации и выставки. Все помещения подходят для маломобильных граждан.

В центрах доступны пространства на несколько десятков человек, а также типография. Можно воспользоваться консультацией экспертов и информационной поддержкой событий. Все это предоставляется бесплатно, достаточно отправить заявку через городской портал "Душевная Москва".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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