В центрах госуслуг порекомендовали москвичам забрать готовые документы до 28 октября

Заместитель директора по развитию государственных услуг центров "Мои Документы" города Москвы Татьяна Порецкова рассказала о работе центров госуслуг в период нерабочих дней.

"Напоминаем, что если ваши документы уже готовы, то рекомендуем их забрать до 28 октября", – сказала Порецкова.

Она отметила, что для москвичей будут доступны услуги в онлайн-формате на московском портале mos.ru и федеральном ресурсе gosuslugi.ru.

"Ознакомиться с полным перечнем таких услуг, которые доступны в электронном виде, и соответствующими ссылками на сервисы можно на нашем официальном сайте md.mos.ru", – добавила замдиректора по развитию услуг центров "Мои Документы".

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