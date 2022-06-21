Новости последнего часа: 15 км дорог построят при реконструкции развязки МКАД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 15 километров дорог построят при реконструкции развязки МКАД – Верхние Поля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Для владельцев крупных спортивных объектов столицы вводят новую льготу по налогу на имущество. Об этом заявили власти.

FIFA на год продлила разрешение легионерам приостанавливать контракты с клубами РФ. Решение также касается иностранных тренеров, работающих в России.