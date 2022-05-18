В столице состоялся финал конкурса среди поваров "Московские мастера"

В столице завершился финальный этап городского конкурса среди поваров "Московские мастера". Мероприятие проходило на территории лофт-холла № 2.

Жюри, в котором были известные российские шеф-повара, оценивали буквально все – то есть, не только вкус и подачу блюд, но и соблюдение технологий, умение организовать рабочее место и многое другое. При этом организаторы конкурса решили поддержать актуальный сегодня тренд – на осознанное потребление.

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