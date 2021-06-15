Роспотребнадзор опечатал кафе Gucci в ЦАО за нарушение антиковидных мер

Роспотребнадзор опечатал кафе Gucci shop & bar на Патриарших прудах за нарушение мер профилактики COVID-19. Об этом сообщила главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве Олеся Суюсанова.

Посетители на входе толпились без масок и перчаток, социальную дистанцию никто не соблюдал. Температуру никому не мерили. Внутри кафе не было разметки. За данное нарушение заведение могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или выписать постановление о приостановке деятельности на 90 суток. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.