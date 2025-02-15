Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 февраля, 16:30

Город

В Раменках и на Проспекте Вернадского построят жилье по программе реновации

В Раменках и на Проспекте Вернадского построят жилье по программе реновации

Собянин рассказал об археологических находках на Яузской улице

Фестиваль конькобежного спорта проходит на катке ВДНХ

"На завод!": ООО "Реватт Рус"

"Сити. Едим": гастрокластер на Цветном бульваре

"Мой район. Новости": новый онкологический центр в Сколково готовится к открытию

В Москве продолжается сезон катков на открытых и крытых площадках

В Москве усилили подачу тепла в жилые дома из-за морозов

На катке ВДНХ проходит фестиваль конькобежного спорта

Собянин рассказал о новой базе для ремонта пожарно-спасательных вертолетов в Москве

Участки в районах Раменки и Проспект Вернадского будут реорганизованы в рамках программы комплексного развития территорий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На улице Удальцова появятся новые жилые дома для переселения по программе реновации. Новостройки интегрируют в районы с развитой социальной и деловой инфраструктурой. На первых этажах откроются магазины, кафе и службы быта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городреновациявидеоНаталия Шкода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика