В Раменках и на Проспекте Вернадского построят жилье по программе реновации

Участки в районах Раменки и Проспект Вернадского будут реорганизованы в рамках программы комплексного развития территорий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На улице Удальцова появятся новые жилые дома для переселения по программе реновации. Новостройки интегрируют в районы с развитой социальной и деловой инфраструктурой. На первых этажах откроются магазины, кафе и службы быта.

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