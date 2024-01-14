14 января, 14:30Город
Новости часа: три территории реорганизуют в Басманном районе Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Басманном районе Москвы реорганизуют три неэффективно используемые территории. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.
50 собак-проводников обучат для сопровождения пассажиров в метро до конца 2024 года, рассказали в столичном Дептрансе.
Реставраторы восстановили обувь XVIII–XIX веков, найденную на Дербеневской улице. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.