Новости часа: три территории реорганизуют в Басманном районе Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Басманном районе Москвы реорганизуют три неэффективно используемые территории. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

50 собак-проводников обучат для сопровождения пассажиров в метро до конца 2024 года, рассказали в столичном Дептрансе.

Реставраторы восстановили обувь XVIII–XIX веков, найденную на Дербеневской улице. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.