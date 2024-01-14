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Новости

14 января, 14:30

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Новости часа: три территории реорганизуют в Басманном районе Москвы

Новости часа: три территории реорганизуют в Басманном районе Москвы

Фермеры со всей страны покажут свою продукцию на выставке-форуме "Россия"

"Мой район. Новости": 2023 год стал прорывным для дорожного строительства в Москве

Спортивные мероприятия проведут на ВДНХ 14 января

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Второй конкурс проектов развития ВДНХ пройдет в Москве

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Старый Новый год отпраздновали в Москве

Новости часа: стало известно о победах москвичей в конкурсах "Движения первых"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Басманном районе Москвы реорганизуют три неэффективно используемые территории. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

50 собак-проводников обучат для сопровождения пассажиров в метро до конца 2024 года, рассказали в столичном Дептрансе.

Реставраторы восстановили обувь XVIII–XIX веков, найденную на Дербеневской улице. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

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