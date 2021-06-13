В Москве стартовал финал велогонки "Пять колец Москвы"

На юго-западе Москвы, в том числе в районе Воробьевых гор, частично ограничено движение.

Там проходит финал веломногодневки "Пять колец Москвы". Протяженность заезда – 10 кругов по 14 километров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.