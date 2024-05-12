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12 мая, 09:15

Город

Более 4,5 млн саженцев цветов украсили улицы Москвы

Более 4,5 млн саженцев цветов украсили улицы Москвы

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Городские службы высадили более 4,5 млн цветов

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В 2024 году столичные общественные пространства украсили более 4,5 миллиона цветов. Первыми городские службы высадили виолы, так как они не боятся переменчивой погоды и легко переносят ночные заморозки.

Чтобы растения продолжали цвести, несмотря на весенние перепады температур, специалисты закаливают их еще на этапе выращивания рассады. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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