12 мая, 09:15Город
Более 4,5 млн саженцев цветов украсили улицы Москвы
В 2024 году столичные общественные пространства украсили более 4,5 миллиона цветов. Первыми городские службы высадили виолы, так как они не боятся переменчивой погоды и легко переносят ночные заморозки.
Чтобы растения продолжали цвести, несмотря на весенние перепады температур, специалисты закаливают их еще на этапе выращивания рассады. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Собянин рассказал о планах благоустройства на севере Москвы
- Более 4,6 млн саженцев виолы украсили клумбы в Москве