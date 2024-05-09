Праздничную программу подготовили на Поклонной горе 9 мая

Жители и гости столицы собрались на Поклонной горе, чтобы отметить День Победы. В 10:00 под открытым небом на медиаэкранах в прямом эфире транслировали парад на Красной площади.

Празднования у музея Победы продлятся до позднего вечера – в 22:00 запланирован салют. Одно из событий на Поклонной горе – выступление симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

В музее Победы подготовили выставки, спектакли и кинопоказы новых отечественных фильмов, посвященных Великой Отечественной войне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.