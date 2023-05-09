Названы столичные улицы, где нельзя проехать на транспорте из-за проведения парада Победы

Ряд столичных улиц 9 мая перекрыты для движения личного и общественного транспорта. Кроме того, несколько станций метро работаю по особому режиму.

Например, запрещен проезд по улицам Тверская, Маховая, Петровка, Солянка, а также нельзя проехать в Оружейном переулке и на Кремлевской, Устьинской и Кадашевской набережных. Кроме того, ограничения движения есть на Садовом кольце, Волгоградском проспекте и на улицах Новый Арбат и Большая Якиманка.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.