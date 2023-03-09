Большинство катков Москвы продлят работу до 10 марта

Холодный март подарил любителям зимних развлечений в столице приятные бонусы. После прогнозов синоптиков некоторые катки решили продлить работу. Большинство ледовых площадок закроется не раньше 10 марта. 9 и 10 числа, например, еще можно покататься на коньках в Парке Горького и саду "Эрмитаж".

В этом сезоне в столице открыли более 200 катков с искусственным льдом. По традиции самый большой – около 20 тысяч квадратных метров – заливали на ВДНХ.

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