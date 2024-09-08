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08 сентября, 09:45

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"Актуальный репортаж": со времен СССР в Москве строят дома на ножках

"Актуальный репортаж": со времен СССР в Москве строят дома на ножках

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При возведении столичных жилых комплексов специалисты используют технологию колонн, благодаря которым дома получаются на ножках. Такой метод начали использовать еще в СССР.

Главное правило заключается в том, что теперь здание строится с использованием каркасной конструкции. Это важно, потому что раньше постройки распределяли свой огромный вес на стены, а теперь – на эти "стройные ножки".

Каждая из колонн выдерживает нагрузку в среднем 3 тысячи тонн, что на 800 тонн больше базовой потребности здания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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