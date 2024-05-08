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08 мая, 17:15

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Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра

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Комплекс горхозяйства столицы сообщил о том, что все городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за сильного ветра. По данным ведомства, скорость его порывов может достигать 20 метров в секунду.

Столичные власти уже принимают меры по защите от ветра жилых и нежилых сооружений, а также объектов транспорта и торговли. Кроме того, аварийные бригады перешли на круглосуточное дежурство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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