График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

08 марта, 09:30

Город

График работы соцучреждений в столице изменится 8 и 9 марта

В праздничные выходные, 8 и 9 марта, в Москве изменится график работы социальных учреждений и организаций. Офисы Госуслуг и ЗАГСы 8 марта не работают, в остальные дни график остается без изменений. Почта России также закрыта 8 марта, кроме круглосуточных отделений и пунктов выдачи заказов с маркетплейсов.

Также режим работы изменился у банков. У Россельхозбанка 8 и 9 марта – выходные. Сбер 8 марта принимает только в дежурных офисах, а 9 марта – по воскресному графику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Максим Шаманин

