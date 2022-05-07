С военного аэродрома для участия в репетиции парада выдвинулась авиация. Еще одна группа боевых машин полетит с аэродрома в Клину.

Над Триумфальной площадью уже начали пролетать воздушные судна. Первым идет крупнейший в мире транспортный вертолет Ми-26. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.