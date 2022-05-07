В этом году в параде примут участие 11 тысяч человек и более 200 единиц военной техники

На Красной площади в Москве готовятся к генеральной репетиции парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Колонны пехоты и техники пройдут по главной площади страны. В этом году в параде принимают участие 11 тысяч человек и более 200 единиц военной техники.

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