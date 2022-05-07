Генеральная репетиция парада Победы. Прямой эфир

В столице проходит генеральная репетиция парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В подготовке парада 9 Мая принимают участие 11 тысяч военнослужащих, 131 единица военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

Военный парад на Красной площади состоится 9 мая. После него в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

В этот же день состоится шествие "Бессмертного полка", которое в 2020 и 2021 годах было отменено из-за коронавируса. В организации и проведении акции участие примут 5,5 тысячи волонтеров.

Насыщенная праздничная программа, включающая в себя концерты и экскурсии, ждет москвичей и гостей столицы во всех парках.

Вечером 9 мая горожане смогут полюбоваться праздничным фейерверком, который будет запущен на 36 площадках столицы.