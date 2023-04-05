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Москвичам рассказали о реконструкции развязки МКАД с Липецкой улицей

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За пять лет средняя скорость движения на МКАД выросла на 6%. Магистралью вокруг Москвы ежедневно пользуется миллион автомобилистов. Поэтому дорогу адаптируют под изменившиеся потребности. Один из самых крупных проектов – реконструкция развязки с Липецкой улицей.

Отмечается, что из четырех клеверных съездов останется только один – с Липецкой улицы на внешнюю сторону МКАД – это будет дополнительный выезд из Бирюлева. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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