Москвичам рассказали о реконструкции развязки МКАД с Липецкой улицей

За пять лет средняя скорость движения на МКАД выросла на 6%. Магистралью вокруг Москвы ежедневно пользуется миллион автомобилистов. Поэтому дорогу адаптируют под изменившиеся потребности. Один из самых крупных проектов – реконструкция развязки с Липецкой улицей.

Отмечается, что из четырех клеверных съездов останется только один – с Липецкой улицы на внешнюю сторону МКАД – это будет дополнительный выезд из Бирюлева. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.