Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в четыре балла. Придется сбросить скорость на Балаклавском проспекте.

Плотный поток сформировался на Рязанском шоссе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.