До 40 минут в пути смогут экономить москвичи после завершения строительства БКЛ

Столичные специалисты планируют достроить Большую кольцевую линию метро в 2022 году, а в 2023 – запустить ее для пассажиров. Когда все станции заработают, москвичи смогут экономить до 40 минут в пути. А основные магистрали удастся разгрузить на 10–15%.

Какие станции уже почти полностью готовы? Что нужно достроить? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.