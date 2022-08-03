Москвичам предложили выбрать лучшие набережные для летних прогулок

Голосование за лучшую набережную Москвы для летних прогулок стартовало на сайте "Активный гражданин". В списке представлено 18 объектов, среди которых есть исторические и современные участки.

До 2026 года в Москве планируют благоустроить 11 набережных. До конца года приведут в порядок Симоновскую набережную от Крутицкой набережной до Восточной улицы. На Крутицкой же набережной работы выполнены уже на четверть.

В 2024 году планируют благоустроить Шелепихинскую набережную, а в 2025 году – Карамышевскую. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

