Более 300 сортов варенья предложат на фестивале "Московское варенье". Еще можно успеть попробовать и много других сладостей. Среди них – щербет с грецким орехом, соленая карамель на сосновых шишках, камчатское птичье молоко и пирожное с необычным названием "Коза на муравейнике". Угощения привезли из 20 регионов страны.

23 площадки расположены в разных районах Москвы. Каждую выделяет огромная банка варенья – символ фестиваля. На Тверской площади предлагают сиропы из дальневосточных диких ягод. А в Клементьевском переулке – карельская клубника, которую вырастил солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.