Москвичам рассказали, какая техника примет участие в Параде Победы

Столица готовится к празднованию 80-летия Победы. Как сообщил военный эксперт Павел Волков, зрители смогут увидеть самоходно-артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, а также оперативно-тактические комплексы "Искандер", которые применяются в ходе специальной военной операции.

В субботу, 3 мая, в Москве состоится ночная репетиция Парада – увидеть колонны военной техники можно будет на ряде улиц города. В этом году на Красную площадь вновь выйдут десятки единиц современной боевой техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.