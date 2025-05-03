Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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03 мая, 17:15

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Москвичам рассказали, какая техника примет участие в Параде Победы

Москвичам рассказали, какая техника примет участие в Параде Победы

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Столица готовится к празднованию 80-летия Победы. Как сообщил военный эксперт Павел Волков, зрители смогут увидеть самоходно-артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, а также оперативно-тактические комплексы "Искандер", которые применяются в ходе специальной военной операции.

В субботу, 3 мая, в Москве состоится ночная репетиция Парада – увидеть колонны военной техники можно будет на ряде улиц города. В этом году на Красную площадь вновь выйдут десятки единиц современной боевой техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
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