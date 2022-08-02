Фестиваль "Московское варенье" начался в столице

Фестиваль "Московское варенье" стартовал в столице. Организаторы привезли более 300 сортов варенья и джемов. Среди них есть классическое варенье, например, клубничное и вишневое, и экзотическое, например, перечное.



Двухметровые банки, которые являются символом фестиваля, появились на 23 площадках "Московских сезонов". "Московское варенье" можно попробовать в каждом районе столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

