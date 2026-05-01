Москвичам рассказали, где разрешено жарить шашлык без риска штрафа

За разжигание огня в несогласованных местах легко получить штраф в Москве. Первые майские праздники открыли череду пикников с шашлыками на природе. Те, кто позаботился о досуге заранее, смогли забронировать места в разрешенных локациях.

Площадки для пикников открыты ежедневно с 10:00 до 22:00. Вместимость беседок варьируется от 4 до 54 человек. В беседках запрещено употреблять алкоголь, мусорить и шуметь. Забронировать место можно на сайте mos.ru на странице "Пикник в Москве".

