Более 170 блюд народов России представили на фестивале в Москве

Более 170 блюд кухни народов России можно попробовать на фестивале "Московская весна". На фестиваль приехали 60 поваров из десяти регионов страны. Главная площадка располагается на Тверском бульваре.

Посетители отмечают, что праздник позволяет познакомиться сразу с несколькими культурами в одном месте. На площадках проходят танцевальные выступления, мастер-классы и дегустации традиционных блюд. Фестиваль продлится с 1 по 11 мая.

