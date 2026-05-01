Беседки в столичных парках можно забронировать через сервис "Мосбилет"

Москвичи массово отправляются в парки на пикники с наступлением праздников. Беседки разной вместимости можно забронировать через сервис "Мосбилет". Площадки открыты ежедневно с 10:00 до 22:00. Доступны утренние, дневной и вечерние временные интервалы.

Вместимость беседок варьируется от 4 до 54 человек. Всего в этом сезоне подготовят 171 оборудованную площадку в 13 парках. Запрещено употреблять алкоголь, мусорить и мешать соседям излишним шумом. Подробности о бронировании и правилах использования пикниковых зон можно узнать на странице "Пикник в Москве".

