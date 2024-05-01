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01 мая, 22:15

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Москвичам рассказали о гастрономической программе фестиваля "Пасхальный дар"

Москвичам рассказали о гастрономической программе фестиваля "Пасхальный дар"

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На площадках фестиваля "Пасхальный дар" проходит гастрономическая программа. Например, гости могут попробовать кулич с медовым сбитнем или расстегай со взваром, а также научиться готовить традиционные пасхальные блюда своими руками. Для этого на фестивале проводят кулинарные мастер-классы.

К празднованию Пасхи в Москве установили красочные декорации. А на 25 площадках города организовали фестиваль "Пасхальный дар". Он проходит в столице в девятый раз.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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