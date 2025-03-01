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Новости

01 марта, 16:30

Город

Участок бывшей промзоны Бескудниково реорганизуют по программе КРТ

Участок бывшей промзоны Бескудниково реорганизуют по программе КРТ

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Участок бывшей промзоны Бескудниково реорганизуют по программе комплексного развития территорий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На территории площадью почти 77 гектаров построят современный микрорайон с жильем и инфраструктурой. Планируют возвести свыше 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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