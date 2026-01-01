На Старом Арбате появились самые яркие новогодние украшения

В этом году Старый Арбат украсили одними из самых ярких новогодних декораций, создавших праздничное настроение. Жители и гости столицы делятся своими желаниями на будущий год.

Телеканал Москва 24 проводит эстафету прямых включений с ключевых праздничных площадок города. Корреспонденты показывают, как столица готовится к встрече Нового года. После полуночи прямой эфир продолжится, чтобы зрители увидели всё самое интересное.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.