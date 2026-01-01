Форма поиска по сайту

01 января, 00:00

Город

На Старом Арбате появились самые яркие новогодние украшения

На Старом Арбате появились самые яркие новогодние украшения

В "Лужниках" проходит новогодний забег

Жители России оценили новогоднюю Москву

Телеканал Москва 24 пригласил зрителей присоединиться к новогоднему эфиру

Новый год будут встречать с размахом в московских парках

Многие москвичи выбрали Старый Арбат для встречи Нового года

Участники новогоднего забега собрались в "Лужниках"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 декабря

Щелкунчика можно будет увидеть на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество"

Городские службы продолжают устранять последствия снегопада в Москве

В этом году Старый Арбат украсили одними из самых ярких новогодних декораций, создавших праздничное настроение. Жители и гости столицы делятся своими желаниями на будущий год.

Телеканал Москва 24 проводит эстафету прямых включений с ключевых праздничных площадок города. Корреспонденты показывают, как столица готовится к встрече Нового года. После полуночи прямой эфир продолжится, чтобы зрители увидели всё самое интересное.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоЕкатерина ЕфимцеваСтанислав КуликАнастасия НалетоваЛариса Соколова

