Компания H&M оценила издержки от ухода из РФ в 184 млн долларов

H&M оценила издержки от своего ухода из России в 184 миллиона долларов. Эти данные были получены из отчетности компании. Речь идет не только об одноименных магазинах, но и о других брендах холдинга – COS, Monki, Weekday.

По словам представителей шведской компании, сумма оказалась больше, чем планировали изначально. Курс кроны упал по отношению к рублю. Но компания H&M не свернула бизнес в России окончательно. В магазинах заметили вещи из новых коллекций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.