В Белом доме объяснили слова Байдена про "Северный поток – 2"

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Президент США Джо Байден не обещал уничтожить газопровод "Северный поток – 2", он говорил о недопущении ввода его в строй, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент сказал, что "Северный поток – 2" не введут в строй, и мы будем работать над этим с Германией. И он был прав, потому что Германия в феврале заморозила его", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президенту США Джо Байдену необходимо ответить на вопрос о возможной причастности Штатов к аварии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".

До этого на "Северном потоке" обнаружили три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне неподалеку от Борнхольма. Еще две были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюз поддержит любое расследование инцидентов на трубопроводах. При этом сами по себе аварии он назвал умышленными, сославшись на уже имеющуюся информацию.



Сроки устранения поломки газопроводов "Северного потока" назвать невозможно – оператор

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