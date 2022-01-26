Китайский миллиардер посоветовал не запрещать криптовалюту в России

Миллиардер из Китая посоветовал не запрещать криптовалюту в России.

Основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао считает, что вместо таких радикальных мер нужно заняться грамотным регулированием крипторынка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.