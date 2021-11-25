Москвичам рассказали, как изменились цены на рис

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на рис круглозерный, сорт "Кубань".

В "Пятерочке" упаковка риса на прошлой неделе стоила 125,99 рубля, а сейчас – 89,99 рубля. В "Перекрестке" скидка еще больше, но только при наличии карты клуба – 79,9 рубля, а было на 45 рублей дороже.

В Metro Cash&Carry рис подорожал за неделю. В прошлый раз он стоил 89,9 рубля, сейчас уже 119 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.