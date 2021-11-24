Депутаты МГД проголосовали за социально ориентированный бюджет столицы

Фото: ТАСС/Стоян Васев
Мосгордума приняла бюджет столицы на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов с учетом поправок. Решение было принято в ходе пленарного заседания.
3 ноября Мосгордума приняла в первом чтении проект бюджета столицы. Решение было принято в ходе заседания парламента. Позже к проекту бюджета было внесено 107 поправок.
В среду, 24 ноября, комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике одобрила 8 из 107 поправок, из которых следует предложение увеличить расходы почти на 15 миллиардов рублей, включая капитальный ремонт поликлиник, программы профессионального обучения старшеклассников, организацию отдыха детей, развитие спорта и волонтерства.
Руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова уточнила, что принятые поправки являются социальными и имеют общегородское значение.
Отмечается, что источником их финансового обеспечения будет резервный фонд.
Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.
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