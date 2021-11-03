Мосгордума приняла в первом чтении бюджет Москвы с соцрасходами на уровне 53%

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Мосгордума приняла в первом чтении проект бюджета столицы на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Соответствующее решение было принято в ходе заседания парламента. 53% в бюджете на будущий год составляют расходы социальной направленности.
"Бюджет сформирован на основе базового сценария прогноза социально-экономического развития Москвы, который предусматривает восстановление экономики в текущем году и устойчивые темпы экономического роста в следующие три года. Рост валового регионального продукта прогнозируется на уровне 3% ежегодно", – сказала министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.
Она добавила, что стабильный рост позволяет прогнозировать и другие экономические показатели, влияющие на доходный потенциал города: инвестиции в основной капитал, промышленное производство, номинальную заработную плату и так далее.
Заббарова отметила, что более 45% в структуре доходов занимает налог на доходы физических лиц, являющийся более стабильным и надежным источником.
По данным представленного документа, общий объем доходов бюджета Москвы на 2022 год запланирован в сумме 3 триллионов 261,5 миллиарда рублей. На плановый период 2023 года аналогичный показатель составляет почти 3 триллиона 444 миллиардов рублей, а на плановый период 2024 года – почти 3 триллиона 637 миллиарда рублей.
Общий объем расходов, запланированный на 2022 год, составляет 3 триллиона 633,4 миллиарда рублей. На плановый период 2023 года – почти 3 триллиона 732 миллиарда рублей. А на плановый период 2024 года прогнозируются расходы на 3 триллиона 862,1 миллиарда рублей.
Руководитель столичного департамента финансов отмечает, что в запланированном бюджете сохраняются его главные приоритеты: он остается программным, социальным и инвестиционным.
"Доля средств, направляемых на финансирование государственных программ, превышает 90% расходной части бюджета, расходы социальной направленности составляют более половины расходов, на 2022 год – 53%", – уточнила Зяббарова.
Она добавила, что на 5,5% увеличиваются ассигнования на государственные программы социальной поддержки жителей города.
По словам Заббаровой, объем финансирования программы поддержки населения Москвы в 2022 году составит 603 миллиарда рублей.
"Всего за счет средств городского бюджета поддержка оказывается 4,5 миллиона москвичей", – пояснила министр столичного правительства.
Дефицит городского бюджета в 2022 году составит почти 372 миллиарда рублей, в 2023 году – порядка 288 миллиардов, а в 2024 году – 225,1 миллиарда рублей.
"Законопроект, представленный на ваше усмотрение, соответствует нормам бюджетного законодательства и сбалансирован по финансовым показателям", – подчеркнула Зяббарова.
Ранее сообщалось, что с начала 2021 года самозанятые москвичи перечислили в бюджет столицы 3,2 миллиарда рублей налога на профессиональный доход. Общее число самозанятых к октябрю достигло 752,6 тысячи человек, что составляет четверть от общего числа всех зарегистрированных на территории России плательщиков налога на профессиональный доход.
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