Более 120 млрд рублей сэкономила Москва на закупках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва за девять месяцев 2021 года сэкономила на закупках более 17% бюджетных средств, что составляет 120,8 миллиарда рублей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов объяснил, что причинами этого стали активное применение цифровых технологий, уточнение потребностей заказчиками и экспертиза начальных цен.

"Так, экспертиза начальной максимальной цены контракта, которая проводится на этапе подготовки закупок, позволила сэкономить 68,9 миллиарда рублей средств столичного бюджета, на этапе обоснования потребностей заказчиками удалось выиграть 1,9 миллиарда рублей, а еще 50 миллиардов рублей – непосредственно при проведении конкурентных процедур", – уточнил он.

Ефимов отметил, что число поставщиков товаров для Москвы растет, что повышает конкуренцию в ходе аукционов и приводит к снижению стоимости контракта. В 2021 году для закупки товаров и услуг объявили тендеры на сумму 704,6 миллиарда рублей.

Руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков уточнил, что проверка обоснованности заявленных потребностей осуществляется с начальной ценой от 3 миллионов рублей.

"Проверка достоверности определения начальной цены государственных контрактов проводится для закупок с ценой свыше 10 миллионов рублей, а для договоров по закупкам государственных унитарных предприятий, хозяйственных обществ — более 50 миллионов рублей", – пояснил Щербаков.

На сегодняшний день поставщиками продукции для Москвы являются все регионы России. Общее число поставщиков достигло 240 тысяч, что намного больше показателя 2020 года (205 тысяч).

Ранее Сергей Собянин подписал закон о внесении столичных предпринимателей в Единый реестр субъектов малого и среднего бизнеса. Данный закон позволит усилить поддержку московских предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере социального бизнеса.

