В России вступил в силу закон о бесплатной газификации

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Во вторник, 22 июня, вступает в силу закон о бесплатной газификации. Газ подведут до границ земельного участка, но в случае с СНТ, например, лишь до границ товарищества. Прокладывать трубы до собственной территории придется за деньги.
По оценкам Минэнерго, на первом этапе программы к газу смогут подключиться только около двух миллионов домовладений по всей России.
В Подмосковье, например, программа газификации уже стартовала. Оплачивать надо только подсоединение к дому. Уже есть даже примерный подсчет стоимости и материалов – около 90 тысяч рублей. В стоимость входит котел, бойлер и плита. Дом при этом должен быть официально зарегистрирован.
Эксперты подсчитали, отапливать дом газом стоит в среднем 4 тысячи рублей в месяц, дровами – до 10 тысяч, а электричеством – больше 30 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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