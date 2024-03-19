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19 марта, 11:30

Экономика

Новости мира: в ЕС придумали, как использовать замороженные активы РФ

Новости мира: в ЕС придумали, как использовать замороженные активы РФ

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В Евросоюзе придумали, как замороженные российские активы использовать для спонсирования Украины. Об этом пишет Bloomberg. В ЕС собираются ввести налог на прибыль с доходов от заблокированных денег и получать таким образом порядка трех миллиардов евро в год. Специально разработанный законопроект позволит отправить эти деньги Киеву в июле 2024 года в том случае, если документ одобрят все страны – члены ЕС.

Покрышки и тонны прочего мусора снова появились на улицах Франции. Под Тулузой фермеры заблокировали одно из зданий госведомства из-за задержек выплат. По словам протестующих, премьер-министр Габриэль Атталь не выполнил своих обещаний. Полная выплата всех субсидий должны была быть на второй неделе марта, однако многие не получили и половины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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