Новости мира: в ЕС придумали, как использовать замороженные активы РФ

В Евросоюзе придумали, как замороженные российские активы использовать для спонсирования Украины. Об этом пишет Bloomberg. В ЕС собираются ввести налог на прибыль с доходов от заблокированных денег и получать таким образом порядка трех миллиардов евро в год. Специально разработанный законопроект позволит отправить эти деньги Киеву в июле 2024 года в том случае, если документ одобрят все страны – члены ЕС.

Покрышки и тонны прочего мусора снова появились на улицах Франции. Под Тулузой фермеры заблокировали одно из зданий госведомства из-за задержек выплат. По словам протестующих, премьер-министр Габриэль Атталь не выполнил своих обещаний. Полная выплата всех субсидий должны была быть на второй неделе марта, однако многие не получили и половины.

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