В Москве зафиксировали увеличение стоимости кофе. Если до новогодних праздников банка растворимого кофе обходилась примерно в 700 рублей, то сейчас ее стоимость может достигать 1 300 рублей.

Только за первый месяц 2026-го цена на этот напиток увеличилась на 15–20%. Килограмм кофе теперь стоит более 4 000 рублей – это максимальный показатель за последние годы. Эксперты связывают это с мировыми тенденциями и изменениями в логистике. По их прогнозам, цена будет продолжать расти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.