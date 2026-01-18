Форма поиска по сайту

18 января, 09:30

В Москве зафиксировали увеличение стоимости кофе

В Москве зафиксировали увеличение стоимости кофе. Если до новогодних праздников банка растворимого кофе обходилась примерно в 700 рублей, то сейчас ее стоимость может достигать 1 300 рублей.

Только за первый месяц 2026-го цена на этот напиток увеличилась на 15–20%. Килограмм кофе теперь стоит более 4 000 рублей – это максимальный показатель за последние годы. Эксперты связывают это с мировыми тенденциями и изменениями в логистике. По их прогнозам, цена будет продолжать расти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономикавидеоПолина Брабец

